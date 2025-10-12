1
Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios
✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios GUINSBURG, Arturo Z.L. STERN de ROSENHAIN, Clara Z.L. MASRI, Alberto Z.L. BUSCHENBAUM, Pedro Z.L. GHERTNER de COHEN, Juana Z.L. BRUNN de HELUENI, Renee Z.L. STERN, Rita Z.L. AUGMAN de AVERBUJ, Sosia Z.L. FERDMAN de GLEIZER, Dora Z.L. ALPERN, Gabriel Z.L. SIPLIVAN, Naum Z.L. MAMAN de BENDERSKY, Fortuna Z.L. GURFINCHEL, Sergio Z.L. SPOLSKI de BILIK, Sara Z.L. ROSZKIN de DUGATKIN, Raquel Z.L. POSTERNAC, Uriel Z.L. BAR ABRAHAM de MARCOS, Bulisa Esther Z.L. CZITROM, Edith Z.L. YAFE, Felipe Z.L. ALFIE de LEVATON, Haydee Z.L. STAW de ROSENBLAT, Elena Z.L. KOPF, Patricia Z.L. LEVIT MASKIN, Alejandro Z.L. GOLDCHER de BOBLANSKY, Rosa Z.L.
