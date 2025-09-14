1
Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios
✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios KRONIK de WAJNTRAUB, Clara, Z.L. MONROY MURILLO de BAR-ON, Katherinne, Z.L. TWERSKI, Mariano, Z.L. NEUMARK, Martín, Z.L. KOSSEY de GOLDHAR, Rebeca, Z.L. TARLOVSKY de ROISINBLIT, Rosa, Z.L. COTTON de FUKS, Fortuna, Z.L. WYGODSKI de LIBERTUN, Susana, Z.L. INI de MASRI, Alicia, Z.L. GUTMAN de KRYNSKI, Lea, Z.L. SOFER de JELINGOLD, Susana, Z.L. KAMINESKY, Rolando, Z.L. CHOCLIN, Sergio, Z.L. KAZEZ, Ernesto, Z.L. ELKIN, Héctor, Z.L. GUTMAN, Jacobo, Z.L. BENADIVA, León, Z.L. COHEN FALAH, Alicia, Z.L. COHEN, Guillermo, Z.L. SUS, Jaime, Z.L. EIDELSZTEIN de BLADY FRYDMAN, Silvia, Z.L. KOMINIARZ, Tobías, Z.L.
