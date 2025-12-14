DESTACADOS

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios SALIKIN, Diana, Z.L. ZELAZKO de FRID, Delia, Z.L. TETELBOIM de SHLEZ, Clara, Z.L. DIBNER, Sergio, Z.L. CUCH, José, Z.L. BOBECK, Jaime, Z.L. AVRAM, Carlos, Z.L. GALPERIN, Abel, Z.L. TENEMBAUM, Boruj, Z.L. MANDEL de ANSZTAIN, Livia, Z.L. ABRAMOVICH de FRENKEL, Sara, Z.L. SCHAPIRA de PERELMUTER, Roxana, Z.L. NUSSBAUM de BUKOFZER, Golda, Z.L.

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios LICOVETZKY, Débora, Z.L. LIPOWICZ, Julio, Z.L. JALFIN de GRICHINER, Sonia, Z.L. KLAZ, Néstor, Z.L. EKMAN de GENDELMAN, Raquel, Z.L. SCHOR, Rubén, Z.L. STEPPEL, Daniela, Z.L. BAKALCZAK de LIZITZA, Frida, Z.L. SOCHNIEWICKI, Laura, Z.L. SCHVARZSTEIN, Mauricio, Z.L. LABER de SZTENBERG, Dora, Z.L. DISKIN, José, Z.L.

Avisos fúnebres

