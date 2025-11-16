LA NACION

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

DESTACADOS

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios FELD, Enrique, Z.L. GOLDSTEIN, Raquel, Z.L. HOLTZMAN de FIJ, Aida, Z.L. SORIANO de ESKENAZI, María, Z.L. ROITSTEIN de PLAN, Paulina, Z.L. LULAY, Héctor, Z.L. AKERMAN de YUFA, Berta, Z.L. GAMARNIK, Ernesto, Z.L. BRAVERMAN de SCHEPS, Julia Eva, Z.L. LEWIN, Mirta, Z.L. ORWASCHEL, Simón, Z.L. RIEZNIK, Horacio, Z.L. HORTOBAGYI, Eduardo, Z.L. SCHEINES, Julio, Z.L. RUBINSZTAIN, Daniel, Z.L. APEL de EPSTEIN, Luisa, Z.L. MITELBERG, Lola, Z.L. BRONBERG de HAQUIN GERADE, Rosana, Z.L. LEBOVIC, Alexandra, Z.L.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones de la Agencia de Discapacidad
    1

    La trama millonaria de corrupción en la Agencia de Discapacidad: cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones

  2. Qué pasó con la explosión y el incendio de un parque industrial en Ezeiza
    2

    Qué pasó con la explosión y el incendio de un parque industrial en Ezeiza

  3. Milei apuesta a un triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales
    3

    Milei apuesta a un triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales de Chile

  4. “Es raro pensar que en unos años, con suerte, no voy a estar más”
    4

    Martín Caparrós: “Es raro pensar que en unos años, con suerte, no voy a estar más”

Cargando banners ...