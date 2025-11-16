1
Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios
LA NACION
DESTACADOS
✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios FELD, Enrique, Z.L. GOLDSTEIN, Raquel, Z.L. HOLTZMAN de FIJ, Aida, Z.L. SORIANO de ESKENAZI, María, Z.L. ROITSTEIN de PLAN, Paulina, Z.L. LULAY, Héctor, Z.L. AKERMAN de YUFA, Berta, Z.L. GAMARNIK, Ernesto, Z.L. BRAVERMAN de SCHEPS, Julia Eva, Z.L. LEWIN, Mirta, Z.L. ORWASCHEL, Simón, Z.L. RIEZNIK, Horacio, Z.L. HORTOBAGYI, Eduardo, Z.L. SCHEINES, Julio, Z.L. RUBINSZTAIN, Daniel, Z.L. APEL de EPSTEIN, Luisa, Z.L. MITELBERG, Lola, Z.L. BRONBERG de HAQUIN GERADE, Rosana, Z.L. LEBOVIC, Alexandra, Z.L.
