DESTACADOS

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios FRANCO de MILEWICH, Nélida, Z.L. JACOB de ROUMACHKOVSKY, Juana, Z.L. GOTTLIEB de MARGULIS, Miriam, Z.L. JARES de ELKOWICH, Silvia, Z.L. WACHENHEIMER de TSCHUDNOWSKI, Gerta, Z.L. YANOVSKY de FIXEL, Raquel, Z.L. BAIGUN de WAISBLAT, Etel, Z.L. COPELMAHER, Marta, Z.L. FUKELMAN de FALAK, Mirta, Z.L. PODROZNIK de BURMAN, Dolores, Z.L. YANKELEVICH, Héctor, Z.L. ENDER de WAJSBORT, Sara, Z.L.

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios SPITZ, Rebeca, Z.L. HOCHWALD SMAGLA de MONASTIRSKY, Raquel, Z.L. SAFERSZTEJN de ASZ, Graciela, Z.L. MALENKY, Eduardo, Z.L. INDIBO, Aharon, Z.L. BRAVERMAN, Bernardo, Z.L. CHOMER de SCHAB, María, Z.L. JINICH, Isidoro, Z.L. TUJCHER, Bernardo, Z.L. ROZAN, Marta Olga, Z.L. BERENSZTEJN, Héctor, Z.L. WISNIA, María Ester, Z.L.

