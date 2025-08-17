LA NACION

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

DESTACADOS

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios FRANCO de MILEWICH, Nélida, Z.L. JACOB de ROUMACHKOVSKY, Juana, Z.L. GOTTLIEB de MARGULIS, Miriam, Z.L. JARES de ELKOWICH, Silvia, Z.L. WACHENHEIMER de TSCHUDNOWSKI, Gerta, Z.L. YANOVSKY de FIXEL, Raquel, Z.L. BAIGUN de WAISBLAT, Etel, Z.L. COPELMAHER, Marta, Z.L. FUKELMAN de FALAK, Mirta, Z.L. PODROZNIK de BURMAN, Dolores, Z.L. YANKELEVICH, Héctor, Z.L. ENDER de WAJSBORT, Sara, Z.L.

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios SPITZ, Rebeca, Z.L. HOCHWALD SMAGLA de MONASTIRSKY, Raquel, Z.L. SAFERSZTEJN de ASZ, Graciela, Z.L. MALENKY, Eduardo, Z.L. INDIBO, Aharon, Z.L. BRAVERMAN, Bernardo, Z.L. CHOMER de SCHAB, María, Z.L. JINICH, Isidoro, Z.L. TUJCHER, Bernardo, Z.L. ROZAN, Marta Olga, Z.L. BERENSZTEJN, Héctor, Z.L. WISNIA, María Ester, Z.L.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Eva De Dominici enfrentó las críticas por su papel en Homo Argentum y se refirió a las comparaciones con Thelma Fardin
    1

    Eva De Dominici enfrentó las críticas por su papel en Homo Argentum y se refirió a las comparaciones con Thelma Fardin

  2. Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie
    2

    Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie

  3. Meryl Streep dio a conocer quién fue el actor que mejor la besó
    3

    Meryl Streep dio a conocer quién fue el actor que mejor la besó: “Nadie lo hizo como él”

  4. Schiaretti va por el PJ, suena Bornoroni y confirman a una exmodelo
    4

    Schiaretti va por el PJ, suena Bornoroni y confirman a una exmodelo

Cargando banners ...