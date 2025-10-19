LA NACION

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios CLEBAÑER, Sara, Z.L. GRUVER de JASCHEVATZKY, Blanca, Z.L. LERMAN BROSS de ALEXANDROVICH, Celia, Z.L. KLINGENFELD de ZAC, Mina, Z.L. ARDITI, Adolfo, Z.L. KLENICKI, Abraham, Z.L. HENDLER, Eva, Z.L. CAPELLUTO de CAPELLUTO, Hilda, Z.L. DZEMBROWSKI, Ernesto, Z.L. HALLER de GISERMAN, Susana, Z.L. DUB de VOROTNICOFF, María, Z.L. BEZ DE KVITKIN, Miguel, Z.L. KOLDORFF de PIRES, Rosa, Z.L. MATYLSKI, Luis, Z.L.

