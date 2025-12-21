LA NACION

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios SCHARAER, Carolina, Z.L. YOLODENCO de MARKELUK, Eva, Z.L. LONDINSKY de WEINSTOCK, Rosa, Z.L. TAWIL, Marcos, Z.L. MAÑIS de BEJER, Gina, Z.L. WITES, Héctor, Z.L. WINTER de LEIBOVICH, Norma, Z.L. GRINSPAN, Graciela, Z.L. IRLICHT de CHAZANOWSKI, Szejna, Z.L. HAASE de NAJMARK, Berta, Z.L. GOLCBERG de SLAIFSTEIN, Henda, Z.L. KESSELMAN, Héctor, Z.L.

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios SHLAIN, Cecilia, Z.L. BUJMAN de GORDON, Catalina, Z.L. LUSZEZANOWSKI de WEINRAUCH, Raquel, Z.L. VIGODA de LEYT, Dora, Z.L. SNEIDER, Mario, Z.L. ROISMAN, Manuel, Z.L. OSTROVSKY, Mónica, Z.L. LALA de HERZOVICH, Margarita, Z.L. KRITZER, Renee, Z.L. STECHER, Ezequiel, Z.L. GOLDWASSER, Marcos, Z.L.

