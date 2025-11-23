1
Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios
✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios KLAJNBERG, Marcos, Z.L. MATZ, Jorge, Z.L. FRANCO, Narciso, Z.L. BAJDACZ de KORS, Esther, Z.L. VINER de FLIS, Stefania, Z.L. ROITMAN de BRODSKY, Susana, Z.L. GUTMAN, Ana, Z.L. ARAZI, León, Z.L. JAROVISKY, Arnoldo, Z.L. KOTLER de ROSENBLAT, Bruna, Z.L. COBE de SCHVARSTEIN, Graciela, Z.L. ALTERMAN de ALEANDRI, Mina, Z.L. IGLICKI de SHINKAR, Eugenia, Z.L. LATI, Jorge, Z.L. CIOCAN, Lázaro, Z.L. ARDITI, Matías, Z.L. KOSAKIEWICH, Juana, Z.L. PERELSTEIN, Sergio, Z.L. SCHNAIDERMAN, Susana, Z.L. MOSCOVICH, Abraham, Z.L. KATZ, Mateo, Z.L. MARTÍNEZ SCHMUNKI, Sabrina, Z.L.
