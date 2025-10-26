DESTACADOS

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios MARKOWICZ, Silvio, Z.L. FILCMAN, Manuel, Z.L. STAWSKI de YASAN, Raquel, Z.L. FINKEL de JINICH, Eva, Z.L. COS COHEN de BRYK, Mirta, Z.L. SOLOTAR, Pablo, Z.L. TAUBMAN, Eduardo, Z.L. KRAVETZ, Carlos, Z.L. KOLODITZKY, Claudio, Z.L. GRINSTEIN de SCHACHTER BROIDE, Telma, Z.L. CHAMES, Miriam, Z.L. BODNER, Moisés, Z.L. HASPER de SCHVARTZMAN, Lilia, Z.L.

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios KORCARZ de HAJNAL, Irene, Z.L. COHEN, Isaac, Z.L. LEIMAN de DEJTIAR, Aida, Z.L. SHAMMAH, Simón, Z.L. FELDMAN, Alberto, Z.L. ZONSHAIN de BLOCH, Beatriz, Z.L. BERNATOR, Raquel, Z.L. ESTER POLAK, Sara, Z.L. WAINSTEIN, Gloria Beatriz, Z.L. CASABE, Maria, Z.L. SILBERMAN de PANICH, Juana, Z.L. DRELICHMAN de HOCSMAN, Juana, Z.L. FOEQUINOS de COSSA, Sara, Z.L. GOLDBERG de FINKIELSZTAIN, Zulema, Z.L.

Aviso publicado en la edición impresa