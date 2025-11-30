DESTACADOS

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios GLEIZER, Horacio, Z.L. ESSES, Salomón, Z.L. BONDAR de FELDMAN, Rita, Z.L. GARBER, Fabio, Z.L. MARKOVAS de CHOCLIN, Elena, Z.L. KOHEN de SCHUMOVICH, Raisa, Z.L. PERCHIK de ROSOSZKA, Rosita, Z.L. FLITER, Benjamín, Z.L. WALDMAN de MESCH, Rebeca, Z.L. CRESPIN de ROSENBERG, Alicia, Z.L. BIBER de DANILEWICZ, Otilia, Z.L.

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios BERGER de ZELENTCHER, Frida, Z.L. BEREZAN, Ignacio, Z.L. OLISTEIN de GOSES, Susana, Z.L. HORISCHNIK de SCHAPIRO, Berta, Z.L. THALER, Rosa, Z.L. SCHLEIN de TRAJTENBERG, Celia, Z.L. MANDELBAUM de ROSENBERG, Sara, Z.L. LEFCOVICH de LEICACH, Susana, Z.L. NAUCHICHEL de TEPER, Frida, Z.L. MIZRAJI, Carlos, Z.L. MIKIEJ de VERJOLAS, Marta, Z.L. WAJNRYB de SZARFER, Chela, Z.L.

Avisos fúnebres

