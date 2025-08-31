1
Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios
LA NACION
✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios MONTIEL de DAYAN, Olga, Z.L. MUSERI de DI PIETRO, Jacinta, Z.L. KOGAN de ZASLAVSKY, Raquel, Z.L. LIPOVICH de ABRAMZON, Esther, Z.L. DRUCAROFF, Sergio, Z.L. TOBOLSKI, Gerzson, Z.L. CEZER, Natalio, Z.L. SAFDIE de EPELBAUM, Raquel, Z.L. MOLARES DARDIK, Daniel, Z.L. MOGILEVSKY de GORBATT, Emilia, Z.L. HILU, Jaime, Z.L. GROSMAN, Mónica, Z.L. ZLOTOWIEZ, Marcos, Z.L. BOIMEL, Ricardo, Z.L. CASOY de AISENBERG, Berta, Z.L. MIZRAHI JUALLA, Rolando, Z.L. SZYMSIOWICZ de RUBIN, Frida, Z.L. SATALOVSKY, Mario, Z.L.
