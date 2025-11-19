1
En el día de la Infantería de Marina, la Asociación de Oficiales Retirados de IM, AORIM, rinde su homenaje a los oficiales IM y socios fallecidos en el último año. Sr. Alte. (RE): Miguel Molina Pico; Sres. Cap. Nav. (RE): Alejandro Chiaruttini y Eduardo Rubén Demarco; Sres. Cap. Frag. (RE) Marcelo Amaya, Rómulo Illa, Norberto Eduardo Guitian y Ernesto José Pérez; Sres. Cap. Cbta. (RE) Ramón Ruiz López y Emilio Filipich y Sr. Tte. Nav. Juan Carlos Solís. Elevamos una plegaria en sus memorias y rogamos por su eterno descanso
