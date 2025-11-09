LA NACION

KANTOR, Marcelo

KANTOR, Marcelo. - Marce, en el día de tu cumple celebramos tu vida y homenajeamos tu memoria. ¡Te amamos!. Tu adorada familia.

