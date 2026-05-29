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UBERMAN, Luis Alberto
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LA NACION
HOMENAJES
✡ UBERMAN, Luis Alberto, Z.L. - Querida familia y amigos, al cumplirse 30 días de la partida de Luis Alberto Uberman queremos invitarlos a acompañarnos en un pequeño encuentro para recordarlo y elevar una oración por su alma en el shloishim, el domingo 31, a las 11, en el cementerio La Tablada, Parte Nueva. Marta, Vanesa, Lionel y Nietos
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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