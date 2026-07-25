The Guardian calificó a Milei como “representante de Trump” y cuestionó su liderazgo en la región: “No es el que manda”

El prestigioso diario británico The Guardian publicó este sábado un artículo sobre el presidente Javier Milei. Con el foco puesto en su gira por América Latina, y su actual viaje a Brasil, el corresponsal regional del medio inglés sostuvo que Milei busca ser un líder pero que “no es realmente quién manda”. Lo calificó, además, como un “representante” de su par estadounidense, Donald Trump.

Milei asistió esta mañana a la convención del Partido Liberal que se llevó adelante en el Mercado Livre Arena Pacaembú. Fue la figura del evento y brindó un fuerte discurso contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario argentino pisó las tierras vecinas para apoyar la campaña presidencial de Flavio Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre.

El próximo martes viajará a la asunción de Keiko Fujimori en Perú y el 7 de agosto participará de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia. Desde allí se trasladará a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa.

Flávio Bolsonaro y Javier Milei ap - AP

El corresponsal de The Guardian en América Latina, Tiago Rogero, apuntó duramente contra los intentos de Milei de establecerse como un líder en la región mientras, en paralelo, baja su popularidad en la Argentina. “En medio de una disminución de su popularidad dentro de Argentina, la gira llega tras una serie de triunfos de candidatos de derecha y extrema derecha en elecciones presidenciales de toda América Latina", señaló.

En el artículo, Benjamin Gedan, investigador principal y director del programa para América Latina del Stimson Center, afirmó a Rogero que una constante en los viajes de Milei ha sido su esfuerzo por mantener su “respeto con el presidente estadounidense Donald Trump y evitar cualquier intento de eclipsarlo”.

Rogero explicó que, cuando Trump asumió la presidencia en enero de 2025, Milei tenía “relativamente poca competencia en América Latina a la hora de atraer su atención”.

Javier Milei hace un gesto durante el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro en la convención del Partido Liberal, en San Pablo Agencia AFP - AFP

“En la región había menos de una docena de presidentes de extrema derecha, siendo el más destacado Nayib Bukele, de El Salvador. Trump llegó a describir a Milei como su ‘presidente favorito’. Desde entonces, sin embargo, candidatos de derecha o extrema derecha han ganado las siete elecciones presidenciales celebradas en la región. Trump incluso fue acusado de intentar influir en algunas de ellas”, afirmó.

Y sumó: “Casi todos esos vencedores también interactuaron con Milei durante sus campañas, ya fuera mediante elogios públicos mutuos o videollamadas”.

Juan Gabriel Tokatlian, sociólogo, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y entrevistado por Rogero, señaló que “todos estos líderes de derecha ven a Milei como una especie de representante de Trump, que es quien realmente manda”. “No quieren quedar bajo ningún liderazgo argentino. Es Milei quien lo intenta, pero no existe un entusiasmo especial por seguirlo”, afirmó.

El presidente Donald Trump estrecha la mano con Javier Milei durante una sesión sobre su iniciativa "Board of Peace" en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza Markus Schreiber - AP

Ariel Goldstein, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, sumó que Milei sigue estando por delante de sus pares en la carrera por captar la atención de Trump.

En tanto, Rogero sostuvo que el mandatario argentino replicó varias políticas de su homólogo estadounidense -como la salida de la OMS y el endurecimiento de políticas migratorias- y mencionó detalles de su relación. “El año pasado, Trump impulsó un rescate financiero estadounidense por 40.000 millones de dólares que fue ampliamente considerado crucial para la victoria del partido libertario en las elecciones legislativas de mitad de mandato en la Argentina”, analizó.

Y continuó: “Sin embargo, el camino de Milei hacia la reelección el próximo año dista mucho de estar despejado. Aunque la inflación ha disminuido, también lo ha hecho el poder adquisitivo, mientras que el desempleo y la informalidad laboral han aumentado. Además, su gobierno se ha visto golpeado por diversos escándalos de corrupción”.