1
VOGELFANGER, Bernardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
HOMENAJES
✡ VOGELFANGER, Bernardo, Z.L., nació el 9-9-25. - A 100 años de tu nacimiento nuestro homenaje y reconocimiento para quien fuera un gran padre y abuelo. Siempre presente en nuestros corazones. Tus hijos y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este lunes 8 de septiembre
- 3
Interna en el conurbano: cuánto aportaron al triunfo peronista los intendentes de Axel Kicillof y los de Cristina
- 4
Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos