MISAS Y FUNERALES

✝ ABELLA, Jaime María. - Hoy, 12 hs., en la iglesia Corazón de Jesús, Esclavas, haremos una misa para recordarlo en el primer aniversario de su fallecimiento. Su mujer Teeny junto a sus hijos y nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa