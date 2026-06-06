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ABELLA, Jaime María
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ ABELLA, Jaime María. - Hoy, 12 hs., en la iglesia Corazón de Jesús, Esclavas, haremos una misa para recordarlo en el primer aniversario de su fallecimiento. Su mujer Teeny junto a sus hijos y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
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