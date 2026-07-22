Trump impulsa la candidatura de Gianni Infantino para secretario general de la ONU

Se supo en las últimas horas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa la candidatura de Gianni Infantino, actual mandamás de la FIFA, para que se convierta en el nuevo secretario general de la ONU. La versión fue publicada por el diario The Post.

“Es respetado por todos en el mundo y reconoce que tiene una habilidad especial para unir a la gente”, dijo una fuente cercana a Trump al periódico estadounidense.

El presidente norteamericano y el número uno de la FIFA supieron tejer una relación durante el último Mundial

Infantino, de 56 años, estrechó lazos con Trump al organizar el Mundial de este año. El mandamás de la casa madre del fútbol nacido en Suiza hizo todo lo posible por ganarse la simpatía de Trump e incluirlo en su vida, llegando incluso a otorgarle el primer Premio de la Paz de la FIFA en diciembre, detalló el medio.

Actualmente, la ONU es comandada por António Guterres, y el futuro secretario general será elegido este año, tras la jubilación del portugués.

En el hipotético caso de aceptar la bendición de Trump, para asegurarse el puesto, Infantino necesitaría obtener el respaldo del Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros —de los cuales los cinco miembros permanentes tienen derecho de veto—, seguido de la confirmación de la Asamblea General.

Al igual que el dirigente de la FIFA, otro que está en la carrera para ocupar la secretaría general de la ONU es el argentino Rafael Grossi. El actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se postuló para ser el sucesor de Guterres, de salida después de dos mandatos, y ya anticipó que, de ser electo, pretende realizar cambios profundos en el organismo multilateral más importante del mundo que atraviesa un período de crisis y falta de legitimidad.

“En 2026 vamos a jugar dos mundiales, y yo creo que vamos a ganar los dos”, había declarado Grossi a finales del 2025 durante una presentación organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) en La Rural.

La organización del último Mundial se le otorgó a Estados Unidos, Canadá y México durante el primer mandato de Trump. Ocho años después, llegó como la edición más grande del torneo jamás celebrada: un espectáculo con 48 equipos y 104 partidos que se extendió durante casi seis semanas y que coronó a la selección de España.

Paradójicamente, la polémica más grande que se vivió en la Copa del Mundo no la protagonizó ningún jugador, sino el tándem Trump-Infantino, cuando después de que Folarin Balogun, máximo goleador de Estados Unidos, recibiera una tarjeta roja en la victoria de su selección sobre Bosnia en dieciseisavos de final, el presidente norteamericano hizo uso de sus influencias.

Balogun iba a perderse el siguiente partido, un encuentro crucial contra Bélgica, antes de que la FIFA tomara la sorprendente decisión de suspender la sanción automática de un partido durante un período de prueba de un año.

Los dirigente en el momento de la coronación española Matt Rourke - AP

La decisión se produjo después de que Trump hablara directamente con Infantino y lo instara a revisar la jugada. Posteriormente, declaró que no le pidió al titular de la FIFA que produjera un resultado específico. “No le dije qué hacer”, afirmó el mandatario, al tiempo que aclaró que habría sido una “mancha” para el torneo si Balogun se hubiera visto obligado a quedarse fuera.

El episodio provocó una fuerte reacción internacional, y críticos de todo el mundo del fútbol cuestionaron si la influencia política se había infiltrado en un proceso que la FIFA siempre ha descrito como independiente. Estados Unidos finalmente perdió contra Bélgica, pero la controversia puso de manifiesto la estrecha relación entre Trump e Infantino.