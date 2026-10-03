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BATTAGLINI, Enrique E.,
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ BATTAGLINI, Enrique E., q.e.p.d., falleció el 30-9-2026. - La familia invita a la misa a celebrarse en la capilla del Parque Memorial, el domingo 4 de octubre, a las 12.
Aviso publicado en la edición impresa
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