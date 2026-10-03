Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1, en vivo

Dado que será sancionado con 15 ubicaciones de rezago en el orden de partida de la carrera por haber cambiado partes de su Alpine en exceso de la cantidad de veces que permite el reglamento, Franco Colapinto tiene enormes posibilidades de largar último en la carrera de mañana. Para eludir tener que posicionarse en el cajón que cerrará la grilla ante el semáforo, el joven de Pilar debe quedar entre los seis primeros en esta prueba de clasificación, algo muy difícil para un Alpine. Hacerlo apenas tendría premio, pero más importante sería que el auto exhibiría una velocidad esperanzadora para la competencia de largo aliento, la que entrega los puntos para los campeonatos.