Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1, en vivo
El argentino ensayó en Sepang con miras a la carrera de este domingo; más tarde tendrá lugar la prueba de clasificación
Oficial: habrá grandes premios de Qatar y Abu Dhabi
A dos meses, y un poco menos también, de su celebración, finalmente fueron confirmados los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi, los últimos de la temporada, que estaban en duda a raíz del conflicto bélico que tiene lugar desde hace diez meses en Medio Oriente. Stefano Domenicali, el CEO de Liberty Media, la empresa promotora de la Fórmula 1, anunció informal pero oficialmente en una entrevista la novedad, que era esperada dado el corto lapso remanente hasta las dos fechas.
Qué se puede esperar de la carrera bahreiní-malaya
El autódromo de Sepang, que fue inaugurado en 1999 y acogió 19 carreras de Fórmula 1 hasta 2017, es conocido por la variabilidad del clima, el calor y la humedad. Históricamente, el dibujo situado 40 kilómetros al sur de Kuala Lumpur, la capital malaya, es impredecible y riesgoso por la chance, casi siempre existente, de lluvia. Y eso abre el panorama de una carrera en la que Franco Colapinto acelerará desde el fondo. Ello, y sobre todo la buena posibilidad de sobrepasar autos por el buen rendimiento que viene exhibiendo Alpine y por los varios sitios de superación que ofrece el circuito, dan esperanza al piloto argentino de tener una buena figuración final.
Una qualy diferente para Colapinto
Dado que será sancionado con 15 ubicaciones de rezago en el orden de partida de la carrera por haber cambiado partes de su Alpine en exceso de la cantidad de veces que permite el reglamento, Franco Colapinto tiene enormes posibilidades de largar último en la carrera de mañana. Para eludir tener que posicionarse en el cajón que cerrará la grilla ante el semáforo, el joven de Pilar debe quedar entre los seis primeros en esta prueba de clasificación, algo muy difícil para un Alpine. Hacerlo apenas tendría premio, pero más importante sería que el auto exhibiría una velocidad esperanzadora para la competencia de largo aliento, la que entrega los puntos para los campeonatos.
Cómo resultó la tercera práctica en Sepang
El precedente más inmediato en el autódromo de Sepang es la tercera sesión de ensayos, que tuvo lugar más temprano este sábado y en la que se posicionó primero Kimi Antonelli, escoltado por los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar. Franco Colapinto se situó en un 9º lugar inesperado, ya que el piloto de Alpine no apuntaba tanto a una conseguir un buen tiempo en una vuelta como a alistar el A526 para la carrera. El argentino finalizó, entonces, como el “mejor del resto”, detrás de los superiores Mercedes, los Red Bull, los Ferrari y los McLaren.
FP3 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Antonelli fastest heading into qualifying ⏱️#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/jbjom0QJGV
Bienvenidos a la cobertura al instante de la qualy
A las 5 de Argentina se pondrá en marcha la prueba de clasificación del Gran Premio de Bahréin en Malasia, la 16ª fecha de los campeonatos mundiales de Fórmula 1, que son encabezados por el italiano Kimi Antonelli y su equipo, el alemán Mercedes. La sesión determinará la grilla de salida de la carrera del domingo, que se iniciará a las 4, y podrá ser seguida en directo mediante LA NACION, mientras es transmitida por Fox Sports y Disney+.
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