CASTRO FEIJÓO, Alberto (Dumbo)
MISAS Y FUNERALES
† CASTRO FEIJÓO, Alberto (Dumbo), q.e.p.d., falleció el 8-12-2025. - La familia invita a la misa del Séptimo Día a realizarse el lunes 15 de diciembre, a las 19.30, en la parroquia San Agustín, Av. Las Heras 2560, Caba.
