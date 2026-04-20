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Murió Luis Brandoni: las frases célebres del actor que quedarán en el recuerdo

El actor falleció en la madrugada de este lunes; sus intervenciones en películas que trascendieron la pantalla

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Falleció Luis Brandoni a los 86 años
Falleció Luis Brandoni a los 86 años Rodrigo Néspolo

Falleció Luis Brandoni. El actor, de 86 años, permaneció nueve días internado en el Sanatorio Güemes tras un accidente doméstico que le generó un hematoma subdural en la cabeza. Durante los últimos días su salud empeoró y murió durante la madrugada de este lunes 20 de abril. La noticia fue confirmada por Multiteatro a través de su cuenta de X.

Luis Brandoni falleció a los 86 años
Luis Brandoni falleció a los 86 añosEdwin Panneflek

“Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario“, destacó el mensaje difundido por la empresa argentina de salas teatrales fundada por Carlos Rottemberg.

Multiteatro anunció la muerte de Luis Brandoni
Multiteatro anunció la muerte de Luis BrandoniX Multiteatro

A lo largo de su extensa carrera artística, Brandoni conformó elencos y películas que pasaron a la historia en el cine argentino. Es por eso que, a continuación, se conocerán las frases icónicas que esbozó el actor en varios de esos films que quedarán para siempre en el recuerdo colectivo.

Las mejores frases de Luis Brandoni

  • “Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabés lo que tenían para comer? Tres empanadas", en Esperando la carroza.
La icónica frase de Luis Brandoni en Esperando la carroza
La icónica frase de Luis Brandoni en Esperando la carroza
  • “Ahí lo tenes al pelot....”, en Esperando la carroza.
  • “Le llenaron la cocina de humo”, en Cien veces no debo.
  • “¿Viste qué cara de honesto tiene? Me da una desconfianza...”, en Cien veces no debo.
Luis Brandoni, Norma Aleandro y Andrea del Boca formaron parte de la película Cien veces no debo
Luis Brandoni, Norma Aleandro y Andrea del Boca formaron parte de la película Cien veces no debo
  • “¡No me grités que no soy tu marido!”, en Esperando la carroza.
  • “¿Me querés decir para qué mierda sirve la honestidad si no tenés para comer?”, en Made in Argentina.
  • “En este país, si no sos un hijo de pu.., sos un bol.... Y yo no quiero ser ninguna de las dos cosas”, en Darse cuenta.
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