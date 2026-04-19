Operaron en España al ministro de Gobierno bonaerense y no pudo regresar al país junto a Kicillof

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue operado de urgencia por un cuadro de apendicitis, en Barcelona, por lo que no emprendió el regreso desde España con el gobernador Axel Kicillof y el resto de la comitiva del gobierno provincial que participó de la gira que encabezó el mandatario bonaerense.

Bianco debió ser intervenido por una apendicitis, con carácter de urgente, por lo que debe permanecer algunos días en España, hasta que sea dado de alta y pueda regresar a la Argentina.

Según confirmó el propio funcionario bonaerense a LA NACION, la operación se realizó el sábado por la noche. “No podía tomar un vuelo con apendicitis, ya que me puede generar una peritonitis en medio del vuelo”, afirmó Bianco a este diario.

La intervención se llevó a cabo en el Hospital Sanitas Cima y la cubrió la aseguradora del viaje (Assist Card), informó el funcionario. Probablemente, pueda recibir el alta este lunes, aunque su regreso a la Argentina se postergaría algunos días más por recomendación médica.

Bianco, con Kicillof, un vínculo de confianza total IG

Bianco, hombre de máxima confianza de Kicillof, acompañó al gobernador durante la gira que emprendió por España, entre el jueves y el sábado, en la que se reunió con empresarios y participó de actividades como la cumbre internacional de la izquierda a la que asistieron los presidentes como Pedro Sánchez (España), Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) y Gustavo Petro (Colombia).

En España, Kicillof mantuvo contactos también con otros líderes internacionales, como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero; la líder opositora italiana Elly Schlein; la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katerina Barley, y la secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español, Rebeca Torró.

El gobernador Kicillof y su comitiva tomaron este domingo el vuelo de vuelta a la Argentina. Solo una integrante del área de Protocolo bonaerense se quedó junto a Bianco en España, a la espera de su recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el sábado por la noche.