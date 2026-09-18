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CORNEJO SITTE, Eduardo,
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ CORNEJO SITTE, Eduardo, (Pacho). - A un año de tu partida, tu mujer Lía Susana, hijos, nietos y bisnieto te recordamos con mucho cariño y amor. Se ofició una misa ayer, 17.30 hs., en Nuestra Señora del Pilar.
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LA NACION
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