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LA NACION

CORNEJO SITTE, Eduardo,

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LA NACION

MISAS Y FUNERALES

CORNEJO SITTE, Eduardo, (Pacho). - A un año de tu partida, tu mujer Lía Susana, hijos, nietos y bisnieto te recordamos con mucho cariño y amor. Se ofició una misa ayer, 17.30 hs., en Nuestra Señora del Pilar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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