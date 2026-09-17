“Si deja de funcionar...”: un poderoso grupo rosarino ya comprometió casi $8700 millones para sostener un histórico frigorífico

Hace menos de dos meses, la Nueva Vicentin Argentina reactivó un megafeedlot y acordó una asistencia por $4270 millones para sostener la actividad del frigorífico Friar. Ahora, la cerealera controlada por el Grupo Grassi, de Rosario y con trayectoria en el corretaje de granos, avanzó con una nueva operación. Firmó una ampliación del financiamiento por alrededor de $4400 millones, que se destinará principalmente a la compra de hacienda y a cubrir gastos necesarios para mantener en funcionamiento la planta frigorífica ubicada en Reconquista, Santa Fe. El frigorífico tiene casi 70 años.

Así lo señalaron fuentes cercanas a la Nueva Vicentin Argentina, que explicaron que el nuevo aporte se encuentra en línea con el acuerdo firmado en junio pasado. Con esta ampliación, las dos asistencias principales suman cerca de $8670 millones. La situación de Friar continúa siendo delicada, dijeron. El frigorífico faena actualmente alrededor de 600 animales por día, cuando necesita procesar unas 720 cabezas para alcanzar su punto de equilibrio. La nueva asistencia busca sostener ese nivel de actividad y garantizar los recursos necesarios para comprar hacienda. “Todo va a capital de trabajo, compra de hacienda, pago del IVA de quienes venden los animales y otros gastos”, explicaron fuentes vinculadas con la operación.

El primer acuerdo había sido firmado el 25 de junio último. En ese momento, la Nueva Vicentin Argentina se comprometió a aportar $4270 millones. Según indicaron las fuentes consultadas, esos fondos ya ingresaron y se utilizaron principalmente para pagar salarios, aguinaldos y obligaciones relacionadas con la compra de animales.

Después de aquella operación también se otorgaron préstamos más chicos y de corto plazo, por montos de alrededor de $1000 millones y $1100 millones, destinados a la adquisición de hacienda. Ahora se sumó la ampliación por aproximadamente $4400 millones.

Los Corrales de Nicanor tiene capacidad para albergar hasta 30.000 cabezas Vicentin

Aunque la Nueva Vicentin Argentina solo conserva una participación minoritaria en Friar, tiene un interés directo en que el frigorífico siga funcionando. Fuentes cercanas a la empresa explicaron que busca mantener activo un circuito productivo que comienza en la planta de bioetanol de Avellaneda de la cerealera, continúa en el feedlot Los Corrales de Nicanor y termina con la faena en Reconquista.

Según detallaron, la planta produce bioetanol a partir de maíz y, durante ese proceso, genera burlanda, un alimento para el ganado. “Al secarla, el precio de la burlanda queda casi igual al del maíz. Al productor le conviene comprar maíz, partirlo y dárselo a los animales en el feedlot”, explicó una de las fuentes. En cambio, cuando se utiliza húmeda debe consumirse cerca de la planta. “Si se traslada a grandes distancias, se termina pagando flete por agua”, agregó.

Por ese motivo, Los Corrales de Nicanor se encuentra a unos 20 kilómetros de la planta. El feedlot tiene capacidad para albergar 30.000 animales, una cantidad que coincide con el volumen que puede alimentarse con la burlanda producida allí.

El establecimiento había perdido actividad hasta quedar prácticamente vacío. A fines de julio, la Nueva Vicentin volvió a ingresar hacienda. El plan inicial era sumar unas 3500 cabezas por mes durante agosto, septiembre y octubre hasta llegar a 10.500 animales. Luego, la intención era alcanzar las 15.000 cabezas y acercarse de manera gradual a la capacidad total.

La mayor parte de esa hacienda tiene como destino Friar. La cercanía del frigorífico permite completar todo el proceso en la zona y evita trasladar los animales hacia plantas ubicadas más lejos. “Si el frigorífico deja de funcionar, tampoco se sostiene el negocio de la burlanda y del feedlot”, señalaron las fuentes. Por eso, la Nueva Vicentin Argentina decidió aportar recursos para mantener la actividad mientras Friar intenta acercarse al volumen de faena que necesita para alcanzar el equilibrio.

El feedlot, propiedad de Vicentin, forma parte del circuito que la empresa busca reactivar junto con la planta de bioetanol de Avellaneda y el frigorífico FRIAR Vicentin

Pero, según fuentes cercanas a la Nueva Vicentin, el interés no es solamente productivo. Explicaron que la empresa controlada por el Grupo Grassi también busca recuperar las acciones de Friar que años atrás fueron transferidas a fondos de inversión. De acuerdo con esas fuentes, la agroexportadora mantiene un reclamo por esa operación y considera que las acciones podrían regresar a la compañía, ya sea mediante un acuerdo con los actuales propietarios o por una decisión judicial.

También señalaron que, mientras ese proceso avanza, la intención es evitar que el frigorífico pierda actividad y se deteriore. La Nueva Vicentin Argentina busca recuperar una planta en funcionamiento, con hacienda para faenar y capacidad para sostener su operación, y no un establecimiento paralizado que después necesite una inversión mayor para volver a trabajar.

Según explicaron, en ese marco debe entenderse la asistencia financiera. Aunque la Nueva Vicentin Argentina hoy posee menos del 1% de Friar, decidió aportar recursos para sostener la compra de animales y el funcionamiento de la planta. Las fuentes agregaron que la continuidad de ese apoyo también está vinculada con la necesidad de mejorar la operación y acercar el nivel de faena al punto de equilibrio.