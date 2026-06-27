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DANTUR, Hilda
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ DANTUR, Hilda. - Se realizará una misa el 29 de junio, a las 11, en la iglesia Ntra. Sra. de Luján, Castrense. Av. Cabildo 425. Su hermana.
Aviso publicado en la edición impresa
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