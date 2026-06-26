Adorni compró aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban para él

En agosto del año pasado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos, mucho más que su sueldo de ese mes. La compra fue hecha desde la cuenta personal del funcionario, pero con tarjetas de crédito ajenas, que pertenecen a dos empleados públicos que trabajaban a sus órdenes dentro de la estructura de la Vocería Presidencial, según informaron a LA NACION fuentes oficiales con acceso a los registros.

El monitor gamer fue comprado el 19 de agosto pasado. Costó $2.184.999,05 y figura en los documentos de Mercado Libre como pagado con una tarjeta cuya titular es Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, precisaron las fuentes.

Shiuma había sido ascendida en 2024, siempre dentro de la estructura que respondía a Adorni. Antes, su cargo fue de coordinadora de Planificación de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la misma subsecretaría.

En cuanto a los proyectores, aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes, cuyo titular, en los dos casos, es Luis Enrique Aluju, que al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, según la resolución de designación publicada en el Boletín Oficial.

Los proyectores, según las constancias, costaron 1.831.795 pesos cada uno. Son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV. En cuanto al monitor, es un Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4k 240hz Apps Xbox. Al momento de esas compras, el sueldo mensual de Adorni era de 3,5 millones de pesos.

Tanto Aluju como Schiuma figuran como nombrados con cargos transitorios, no como parte de la planta permanente del Estado.

LA NACION envió mensajes ayer a Adorni para consultarle por estas compras, pero no recibió respuesta.

La Justicia tiene constancias, además, de otra compra sospechosa que Adorni hizo a través de una funcionaria pública que se desempeñaba a sus órdenes. El 2 de junio del año pasado, Gisela Kocsis pagó en efectivo $8.183.383 pesos en un local de sommiers y ropa blanca. La compra era para la casa que los Adorni habían adquirido a fines de 2024 en el country Indio Cua. Según los investigadores, en esa época el funcionario estaba equipando su recidencia de fin de semana. La factura a nombre de Kocsis fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar, el contratista que se encargó de la remodelación de esa casa del jefe de Gabinete.

El celular de Tabar sigue bajo análisis en la fiscalía de Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación del patrimonio de Adorni. En ese teléfono no solo hay datos sobre los gastos del funcionario; también encontraron mensajes en los que el jefe de Gabinete invita a Tabar a coordinar lo que iba a declarar en la Justicia, según supo LA NACION de fuentes del caso. Todo indica que Tabar no aceptó. Su testimonio complicó como ningún otro a Adorni porque reveló que solo en la remodelación de Indio Cua el funcionario y su mujer gastaron 245.929 dólares en efectivo.

El fanatismo gamer

Adorni es fanático de los videojuegos. Antes de asumir como funcionario de Javier Milei, solía hacer transmisiones vía streaming jugando e interactuando con otros jugadores.

Manuel Adorni y Sergio "Tronco" Figliuolo, hoy diputado nacional, jugando al Mortal Kombat

En una entrevista con Perfil, Adorni se definió como un “retrogamer”. “Yo colecciono Commodor 64 y ColecoVision porque fue lo que tenía de chico. Cuando era niño, me costaba mucho conseguirlas porque teníamos una posición económica de clase media y las computadoras eran muy caras“, dijo Adroni entonces. En esa entrevista contó que desde los 16 años juega “al Age" (en alusión al juego de estrategia Age of Empires, sobre la Edad Media).

En un video disponible en YouTube, se ve a Adorni contando cómo, cuando era más joven, pasaba días enteros con sus amigos y sus computadoras. “Nos juntábamos en alguna casa a jugar uno o dos días de corrido, sin dormir, sin nada, comiendo delivery cada ocho horas”, relata, mientras explora una nueva versión sobre el Age of Empires. En ese video, que dura más de una hora, Adorni explica cómo es el juego y agradece los “cafecitos” (contribuciones económicas voluntarias) que le van llegando.