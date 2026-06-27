Marcelo Bielsa asumió el costo de la eliminación a Uruguay: “Soy el responsable de esta decepción”

Marcelo Bielsa no buscó excusas. Minutos después de la derrota por 1-0 frente a España, que dejó eliminado del Mundial a Uruguay en la fase de grupos por segundo torneo consecutivo, el entrenador argentino realizó una de las autocríticas más duras desde que asumió el cargo. Primero, dejó escapar su bronca en la entrevista televisiva de campo de juego, cuando se demoró el comienzo de la charla y quedó registrado mientras reclamaba con un grito: “¡Dale de una vez!”. Después, ya en la conferencia de prensa, asumió la responsabilidad por el fracaso. Y fue aun más lejos.

“Soy el responsable de esta decepción“, afirmó. Y profundizó una idea que atravesó toda su exposición: ”Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea. Volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que genera el trabajo que yo hice... está bien que así sea“.

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La eliminación golpeó especialmente al director técnico porque llegó con un plantel que, según él reconoció, tenía condiciones como para mucho más. “No logré, más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación, que el grupo de jugadores del que disponía se transformara en una fuerza que no tuviera que explicar por qué sucedió lo que sucedió“, sostuvo.

La frase más fuerte apareció cuando un periodista le planteó que quizá fuera la última conferencia de prensa de su ciclo. Bielsa no esquivó la pregunta y resumió el sentimiento con el que dejó el Mundial. "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Cualquier aporte que puede hacer un entrenador al fútbol del país en el que trabaja durante tres años nunca se instala si no consigue resultados. Fue un paso que no dejó nada“.

Típica pose de Bielsa durante un partido, sobre una heladerita; el rosarino se adjudicó la responsabilidad por la desazón uruguaya. David Ramos - Getty Images South America

Por otro lado, el entrenador defendió el rendimiento que, a su criterio, había mostrado el equipo más allá de la eliminación. “De siete puntos que merecimos ganar obtuvimos dos“, rescató. Sin embargo, reconoció una de las principales falencias del seleccionado durante el certamen. ”No logramos un porcentaje aceptable entre las situaciones de gol que creamos y los goles que conseguimos“.

"NO LE DEJO NADA AL FÚTBOL URUGUAYO"



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La derrota frente a España en Guadalajara quedó marcada por dos decisiones que llamaron la atención. La primera fue la salida de Fernando Muslera en el entretiempo, poco después del error (manos puestas por debajo de la pelota) que permitió el gol de Álex Baena. Bielsa explicó que la modificación no fue una decisión exclusivamente técnica. “Él decidió salir en el entretiempo“, reveló sobre el experimentado arquero.

La segunda sorprendió aun más. Federico Valverde, capitán y principal figura del equipo, dejó la cancha cuando Uruguay procuraba el empate. El DT explicó que el ingreso de Federico Viñas respondió a una intención ofensiva. “A Fede lo sustituí por Viñas porque pretendía darle una mayor potencia al ataque“, señaló.

Fede Valverde no lo saludó a Bielsa, al salir reemplazado a los 11' ST para que ingrese Viñas... ¿Qué habrá dicho con la boca tapada por su camiseta?



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También respondió por qué, después de los 25 minutos de la segunda mitad, decidió no realizar más variantes pese a que el equipo necesitaba un gol para seguir en pie en el campeonato. “Obviamente, imaginará que si no consumo las ventanas no es porque ignore las consecuencias de los pasos que doy. Ingresaron los jugadores que pensamos podían mejorar el juego ofensivo“, argumentó Bielsa.

Los gritos de Bielsa desde el banco de suplentes procuraron que su equipo reaccionara, pero la Celeste dejó sin victorias la Copa del Mundo. David Ramos - Getty Images South America

En otro tramo de la conferencia, el rosarino trazó un paralelismo entre el funcionamiento de Uruguay y el de su adversario y dejó entrever una de las diferencias que observó. “La naturalidad con la que España juega y desarrolla su estilo no es comparable con el esfuerzo que tuvimos que hacer nosotros para que la forma en que yo decido que el equipo juegue emparejara el partido. A nosotros nos costó enormemente sostener el proyecto de cómo teníamos que jugar“, analizó.

La selección celeste terminó tercera en el grupo H con 2 puntos, producto de dos empates y una derrota. El 0-0 entre Cabo Verde y Arabia Saudita clasificó al conjunto africano como escolta y lo hizo rival de la Argentina en los dieciseisavos de final. Uruguay quedó sin chances incluso de avanzar como uno de los mejores terceros. La eliminación fue la segunda seguida en la etapa de grupos de una Copa del Mundo, después de la de Qatar 2022.

Compacto de España 1 vs. Uruguay 0

Uruguay 0 España 1: el equipo de Bielsa, eliminado del Mundial - RESUMEN COMPLETO

Al final de una noche de enorme frustración, Bielsa eligió no repartir culpas. Concentró todas sobre sí. Y en esa decisión dejó una frase que quedará como una de las más contundentes de su ciclo al frente de Uruguay: “Soy el responsable de esta decepción“.