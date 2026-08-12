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DE MONTALEMBERT, Jean
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ de MONTALEMBERT, Jean, Pbro. - A 10 años de su partida, rezo una misa por él. Sábado 15, 18 hs., en el Milagro, Moldes 1157. Padre Jorge Benson.
Aviso publicado en la edición impresa
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