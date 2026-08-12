Qué dijo ante la Justicia el mendocino que dañó con una camioneta la Pampa del Leoncito, en San Juan

El médico mendocino que conducía la camioneta que ingresó a la Pampa del Leoncito, San Juan, y generó un daño ambiental que podría tardar 100 años en recomponerse, se presentó ante la Justicia y realizó su descargo. Según contó el juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, el hombre argumentó que desconocía las condiciones para acceder a la planicie.

Quien manejaba la camioneta es Agustín Añó, un nefrólogo de 46 años que quedó vinculado al expediente contravencional abierto para investigar el impacto provocado sobre el patrimonio natural de la provincia de San Juan. “Se presentó acá a comparecer a derecho, a hacer su descargo”, explicó Troche, según informó el medio local Diario Huarpe.

Agustín Añó es un médico mendocino

El magistrado indicó que la defensa del conductor se basó en alegar el desconocimiento de las restricciones que regían para ingresar a la Pampa del Leoncito y que no había señalización suficiente en la zona. Sin embargo, Troche aclaró que los accesos al lugar cuentan con las indicaciones necesarias en la que se detallan las actividades permitidas, las prohibidas y las condiciones bajo las cuales se puede circular.

Según explicó el Troche, en su declaración, el médico también habría mencionado la oscuridad y la presencia de agua sobre la superficie como factores que incidieron en lo ocurrido. Según la versión expuesta ante la Justicia, las condiciones del terreno lo tomaron por sorpresa. “[Añó] Siempre estuvo en libertad, nunca estuvo privado de la libertad, por lo menos desde acá del Juzgado de Paz nunca tuvo alguna restricción”, aclaró

El video difundido por la municipalidad de Calingasta

La investigación continuará de acuerdo con lo establecido por el Código de Faltas y Contravenciones de San Juan. El objetivo será determinar la existencia y la magnitud del daño sobre la Pampa del Leoncito, así como establecer las responsabilidades por el episodio. El mendocino podría recibir una multa de hasta $1.000.000. “Eso es el máximo que prevé ese artículo para ese tipo de daño”, indicó el juez.

Como indicó el mismo medio local, mientras se elaboran los informes técnicos, la Toyota Hilux permanecerá en el lugar en el que quedó enterrada. La decisión busca evitar que las maniobras necesarias para extraerla generen nuevas marcas sobre una superficie que presenta una importante acumulación de agua.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal Facebook Sebastián Carbajal

El juez solicitó la intervención de la Dirección de Patrimonio, cuyos especialistas deberán establecer “la existencia del daño, la gravedad del mismo y las condiciones o las posibilidades de extracción”. Hasta entonces, el vehículo permanecerá bajo la custodia de Gendarmería Nacional, en coordinación con la Policía de San Juan.

Añó había avanzado, como informó LA NACION, cerca de 1,5 kilómetros dentro del sector restringido antes de quedar atrapado. En sus intentos por salir, retrocedió entre 200 y 300 metros y dejó surcos de hasta 25 centímetros de profundidad. Luego utilizó una escalera plegable para bajar una moto que transportaba en la caja de la Hilux y se retiró con ese vehículo, dejando nuevos rastros sobre la planicie.

Según las estimaciones conocidas por un caso previo, marcas de unos 10 centímetros pueden demorar entre 40 y 60 años en desaparecer naturalmente. Debido a que algunos de los surcos detectados en este caso alcanzan una profundidad considerablemente mayor, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal estimó que el proceso podría extenderse hasta 100 años, aunque aclaró que no es un especialista en el tema.