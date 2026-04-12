MISAS Y FUNERALES

✝ ESPUL, Raúl,nació el 25-12-15, falleció el 22-9-93; ESPUL, Zulema March de, nació el 1-1-21, falleció el 23-5-2013; ESPUL, Marta Mengochea de, nació el 28-6-45, falleció el 28-3-2018; y ESPUL, Guillermo F., nació el 12-6-46, falleció el 12-3-2026. - Sus familiares invitan a la misa de disposición de sus restos a efectuarse, lunes 13, a las 19, en la parroquia Jesus en el Huerto de Los Olivos, en Olivos, Vicente Lopez.

Avisos fúnebres

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