MISAS Y FUNERALES

✝ FORNIELES, Adela, q.e.p.d. - Guillo Fornieles y Ale Calvo despiden a la querida Adela, recordando los lindísimos momentos compartidos, acompañando con mucho cariño a sus hijos Agustín, Lucía, Clarita y Ramón y a sus hermanos Inés, Teresa, Ana, Clara, María, Javier y Verónica y pidiendo oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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