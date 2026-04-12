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FORNIELES, Adela,
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ FORNIELES, Adela, q.e.p.d. - Guillo Fornieles y Ale Calvo despiden a la querida Adela, recordando los lindísimos momentos compartidos, acompañando con mucho cariño a sus hijos Agustín, Lucía, Clarita y Ramón y a sus hermanos Inés, Teresa, Ana, Clara, María, Javier y Verónica y pidiendo oraciones en su memoria.
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