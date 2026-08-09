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FOX, Patricio
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ FOX, Patricio. - María Luz Minuto invita a la misa a celebrarse el 11-8, a las 19.30, en la iglesia del Pilar, Junín 1898, por el 10º aniversario de la muerte de Patricio Fox.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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