Una mansión utilizada para el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial se transformó en un museo

Durante la Segunda Guerra Mundial, decenas de generales alemanes conversaban libremente en una lujosa mansión a las afueras de Londres, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Más de 70 años después, este lugar, escenario de una de las operaciones de inteligencia británicas más discretas, se transformó en la Casa de los Secretos de Trent Park, un museo que abrió sus puertas al público el 21 de julio, para revelar un capítulo poco conocido de la historia del conflicto.

La lujosa mansión a las afueras de Londres, en la que los alemanes hablaban sin saber que cada palabra estaba siendo grabada X.com

Construida durante la época victoriana y renovada en la década de 1920 por el político y aristócrata Sir Philip Sassoon, la residencia, llamada Trent Park House, fue escenario de reuniones que congregaron a miembros de la familia real, líderes políticos e importantes figuras de la cultura, como Charlie Chaplin, Noel Coward y George Bernard Shaw. Tras la muerte de Sassoon en 1939, la propiedad fue requisada por el gobierno británico y transformada en un centro de espionaje dedicado a vigilar a oficiales alemanes de alto rango, incluidos 59 generales, que se encontraban cautivos.

Aunque los prisioneros disfrutaban de alojamientos lujosos y creían estar en un entorno seguro, toda la casa estaba equipada con una sofisticada red de dispositivos de escucha ocultos en las paredes, las lámparas, los muebles e incluso los bancos del jardín. En los sótanos, equipos conocidos como " Oyentes Secretos " —muchos de ellos refugiados judíos de habla alemana— grababan y traducían conversaciones, recopilando información que contribuyó a las estrategias aliadas durante toda la guerra.

El nuevo museo recrea estas dos fases clave de la historia del edificio. Los salones principales fueron restaurados para recrear la atmósfera de la década de 1930, con muebles y obras de arte que pertenecieron a Sir Philip Sassoon, mientras que los espacios subterráneos recrean las salas de escucha y los despachos de los agentes de inteligencia. El objetivo es ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva en la historia del edificio, destacando cómo una dirección asociada al lujo y la vida social se convirtió en el escenario de una de las operaciones de espionaje más sofisticadas del siglo XX.

La residencia fue construida durante la época victoriana y renovada en la década de 1920 por el político y aristócrata Sir Philip Sassoon X.com

Para los interesados en visitar Trent Park House of Secrets: