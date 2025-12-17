1
GOYENECHEA, Mauricio
LA NACION
MISAS Y FUNERALES
† GOYENECHEA, Mauricio. - Al cumplirse un mes de su partida, su familia invita a la misa que se celebra en su querida memoria hoy, a las 19.30, en la iglesia del Pilar.
