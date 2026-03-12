1
HUEYO, Zulema
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MISAS Y FUNERALES
HUEYO de ZEMBORAIN, Zulema. - Su familia agradece las expresiones de cariño recibidas e invita a la misa que se celebrará en su memoria mañana, a las 19, en la iglesia de Santa Elena. J. F. Seguí 3815, CABA.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Un analista internacional habló de la “guerra asimétrica” en Medio Oriente y explicó por qué es clave el estrecho de Ormuz
- 3
Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante
- 4
“Realmente sorprendidos”: crearon un sistema que destruye el 99% de las semillas de malezas en la cosecha y ya pusieron un pie en Brasil y Chile