LA NACION

MACCHI, Haydeé

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

MISAS Y FUNERALES

MACCHI de LIMARDO, Haydeé. - Sus hijas Haydee y Graciela, sus nietos y bisnietos invitan a la misa en su recuerdo el lunes 10 de agosto, a las 19, en la parroquia San Martín de Porres, Virrey Loreto 2161, CABA.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Arthur Brooks, catedrático de Harvard: “Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender”
    1

    Arthur Brooks, catedrático de Harvard: “Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender”

  2. Anuncian un espectáculo astronómico: “El eclipse de agosto puede ser visible junto a auroras”
    2

    Anuncian un espectáculo astronómico: “El eclipse total de agosto 2026 puede ser visible junto a auroras boreales”

  3. Cayó con su hijita al lago en el auto y tuvo que salir para poder respirar sin haberla hallado
    3

    “Vivir con esa decisión”: cayó con su hijita al lago en el auto y tuvo que salir para poder respirar sin haberla hallado

  4. Natalia Oreiro sorprendió al hablar de su hijo Atahualpa y reveló las actividades que más disfruta
    4

    Natalia Oreiro contó cómo está hoy su hijo Atahualpa: música, carpintería y una pasión inesperada