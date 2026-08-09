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MACCHI, Haydeé
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ MACCHI de LIMARDO, Haydeé. - Sus hijas Haydee y Graciela, sus nietos y bisnietos invitan a la misa en su recuerdo el lunes 10 de agosto, a las 19, en la parroquia San Martín de Porres, Virrey Loreto 2161, CABA.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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