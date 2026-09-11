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LA NACION

MAESTRO, Antonio

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MISAS Y FUNERALES

MAESTRO, Antonio, 9-9-2026. - Su esposa Mía Zeballos Leloir y sus hijas, María Pía y Mia, participan con profunda tristeza su fallecimiento e invitan a familiares y amigos a acompañarlas en la misa que se celebrará en su memoria el 17-9, a las 17, en la Capilla Santo Cristo, Villanueva 927, adyacente a la Abadía de San Benito. Que su luz siga acompañándonos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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