1
MAESTRO, Antonio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ MAESTRO, Antonio, 9-9-2026. - Su esposa Mía Zeballos Leloir y sus hijas, María Pía y Mia, participan con profunda tristeza su fallecimiento e invitan a familiares y amigos a acompañarlas en la misa que se celebrará en su memoria el 17-9, a las 17, en la Capilla Santo Cristo, Villanueva 927, adyacente a la Abadía de San Benito. Que su luz siga acompañándonos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Walter Samuel se irá y Lionel Scaloni sigue en duda: la selección empieza a cambiar de cara a 2027
- 3
Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Me dijo que quería acostarse con otro antes de casarse conmigo”
- 4
El impactante show de drones en Nueva York que recreó con luces las Torres Gemelas