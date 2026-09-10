Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Me dijo que quería acostarse con otro antes de casarse conmigo”

Este jueves, el jugador de fútbol americano Aaron Rodgers fue noticia por sus polémicas declaraciones sobre su ex, Shailene Woodley, con quien mantuvo un romance que duró menos de dos años. En una entrevista, el deportista estadounidense recordó cómo fue su compromiso en diciembre de 2020 y contó un extraño pedido que la actriz de Big Little Lies le habría hecho antes de pasar por el altar.

Fue durante el último episodio del podcast Not Just Football que Rodgers recordó su vínculo con Woodley, en especial el día en que le propuso casamiento: “Pudo haber sentido que se vio obligada a tomar una decisión, pero también podría haber dicho que no”, lanzó el jugador dando cuenta de que, a partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar entre ellos.

Las polémicas declaraciones de Rodgers en un podcast señalaron a Shailene Woodley como la responsable del fin de su relación Jc Olivera - Getty Images North America

Según reveló, Shailene aceptó la propuesta sin embargo, con el correr de los días lo sorprendió con una pregunta que lo descolocó: “Ella dijo que sí. Un par de días después me dice: ‘Antes de casarnos, tengo que acostarme con este tipo’”, contó ante la mirada atónita de los presentadores del podcast. Por supuesto que Rodgers no especificó a quién se refería su exnovia, ni tampoco si cumplió su deseo.

Al parecer, ese pedido por parte de la actriz resquebrajó por completo la confianza de la pareja. De hecho, el deportista confesó que la ganadora del Emmy se quitó el anillo de compromiso en marzo de 2021. “Hubo un par de ocasiones en las que intentamos reconciliarnos pero nunca pasó nada. Ni siquiera había una relación en 2022 que pudiéramos terminar”, reflexionó el atleta sobre la fecha en la que pusieron fin a su vínculo. Respecto a cómo fue la separación, Rodgers recordó: “Literalmente me dijo: ‘No quiero estar contigo’”.

Tiempo después, la actriz calificó su relación con el deportista como "el peor momento de su vida" Steve Granitz - FilmMagic

En 2024, la actriz de Bajo una misma estrella habló de sus años junto al mariscal de campo y, a juzgar por sus dichos, no guarda los mejores recuerdos. Tras afirmar que su relación con el deportista “no era la correcta”, Woodley hizo referencia a un incidente que no especificó pero que calificó como “realmente horrible y traumático” ocurrido a principios de 2022. “Sentí que había perdido mi alma, mi identidad, mi felicidad, mi alegría. Realmente comprendí la depresión y la ansiedad, y esa sensación de desapego total del alma. Sabía que estaba deprimida cuando miraba un árbol y no sentía nada”, dijo por ese entonces en una entrevista con la revista Outside.

Un año antes, la actriz ya había hablado con Net-a-Porter, donde describió la ruptura como “el momento más oscuro y difícil” de su vida. “Mi vida personal era un desastre, así que durante ocho meses sentí que estaba viviendo un dolor insoportable”, aseguró quien desde entonces ya no está interesada en las “personas que la contradicen o le faltan el respeto”.

Rodgers contó detalles de su vínculo con Woodley y aseguró que fue la actriz quién rompió el compromiso Adam Hunger - FR110666 AP

Respecto a estas declaraciones, Rodgers también opinó y dio a entender que su exprometida lo hizo para “generar clics”. Enojado, tomó el micrófono y le hizo una seria advertencia: “Shai, me dejaste, te quitaste el anillo. Sigue con tu vida, no me menciones”, disparó. “Ella dice que arruiné su vida y le provoqué una depresión terrible porque la dejé. ‘¿De qué estamos hablando cuando dices que arruiné tu vida?’”, concluyó molesto.

Un romance lejos de los flashes

Los rumores de noviazgo entre Woodley y Rodgers surgieron por primera vez en julio de 2020 sin embargo, la pareja no blanqueó su relación hasta febrero de 2021, fecha en que ya estaban comprometidos. La decisión de mantener el vínculo bajo total hermetismo fue algo que acordaron entre ambos. “Cuando anunciamos nuestro compromiso, quisimos hacerlo solo porque no queríamos que nadie más lo hiciera antes que nosotros”, le aclaró la actriz a The Hollywood Reporter.

La pareja mantuvo su romance y su compromiso en secreto durante varios meses The Image Direct/The Grosby Group

“Y no lo hicimos durante meses y meses después de comprometernos, pero la reacción fue realmente mucha, así que pensamos: ‘Mejor declinamos educadamente [hablar de la relación] por un tiempo y vivamos en nuestra pequeña burbuja’”, agregó justificando su decisión.

Desde su ruptura en 2022, Shailene Woodley no volvió a mostrarse públicamente con nadie mientras que Rodgers se casó con una misteriosa mujer llamada Brittani. En este mismo podcast, la estrella de la NFL contó que salieron por primera vez en 2017 y luego, ella “se me escapó”. Al parecer, el fuego se reavivó tras su separación de la actriz.