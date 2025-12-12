1
MARTÍNEZ, María Teresa Cafferata Nores De
† MARTÍNEZ, María Teresa Cafferata Nores de, q.e.p.d. - Al cumplirse el primer aniversario de su partida, su familia invita a la misa que se celebrará en su querida memoria, hoy, a las 19.30, en la iglesia del Pilar.
