MARTÍNEZ, María Teresa Cafferata Nores De

MISAS Y FUNERALES

MARTÍNEZ, María Teresa Cafferata Nores de, q.e.p.d. - Al cumplirse el primer aniversario de su partida, su familia invita a la misa que se celebrará en su querida memoria, hoy, a las 19.30, en la iglesia del Pilar.

