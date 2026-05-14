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MATTAR DE DEL CARRIL, Lily
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
MATTAR de del CARRIL, Lily, falleció el 12-4-2026. - Su familia invita a la misa que se celebrará en su memoria el 19-5, a las 19.30, en la capilla San Martín de Tours.
Aviso publicado en la edición impresa
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