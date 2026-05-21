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MIRANDA, Guillermo C.
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ MIRANDA, Guillermo C. (Pela), q.e.p.d. - Tu mujer Inés de Urioste, tus hijos Sofía y Martín Herkovits, Guille y Sonsoles Fraile, Fede y Cami Sanguinetti y tus nietos Juana, Simón, Felipe, Borja y Magnolia Miranda te despedimos con inmenso amor y te llevaremos siempre en nuestros corazones. Celebraremos misa en el Memorial, a las 11.30. - LAZARO COSTA, Tel. 4812–8040.
Aviso publicado en la edición impresa
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