PALACIO POSSE, María

MISAS Y FUNERALES

✝ PALACIO POSSE de PACHECO, María, q.e.p.d. - En el día que seria su cumpleaños, su familia la recuerda con inmenso amor e invita a la misa en su memoria que se celebrará el sábado 16, a las 19, en la basílica de Nuestra Señora del Pilar.

Avisos fúnebres

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