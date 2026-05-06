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QUAGLIO, Ezequiel Agustín; CHIRINOS, María de los Milagros
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ QUAGLIO, Ezequiel Agustín; CHIRINOS, María de los Milagros q.e.p.d. - Mili y Eche: con inmenso dolor los despedimos con amor y celebrando sus vidas en la misa de cuerpo presente hoy, a las 11, en la parroquia Santa Julia, Víctor Martínez y Av. Juan B. Alberdi, CABA. Acompañamos su partida con la esperanza de reencontrarnos todos juntos. Rogamos una oración en su memoria y que brille para ellos la luz que no tiene fin. Sus familiares.
Aviso publicado en la edición impresa
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