MISAS Y FUNERALES

✝ QUAGLIO, Ezequiel Agustín; CHIRINOS, María de los Milagros q.e.p.d. - Mili y Eche: con inmenso dolor los despedimos con amor y celebrando sus vidas en la misa de cuerpo presente hoy, a las 11, en la parroquia Santa Julia, Víctor Martínez y Av. Juan B. Alberdi, CABA. Acompañamos su partida con la esperanza de reencontrarnos todos juntos. Rogamos una oración en su memoria y que brille para ellos la luz que no tiene fin. Sus familiares.

Avisos fúnebres

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