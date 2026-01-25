LA NACION

RAFFO, Reynaldo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

MISAS Y FUNERALES

RAFFO, Reynaldo. - Su primo Edgar y Fer junto a sus hijas M. Laura y M. Eugenia y a sus nietas Ana y Elena lo despiden con tristeza en este momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Este castillo europeo “congelado en el tiempo” que se vende por más de US$1 millón
    1

    Este castillo europeo “congelado en el tiempo” que se vende por más de US$1 millón

  2. Jamás visto: el insólito efecto que tomó la pelota después de ser respondida por Vacherot en Australia
    2

    Jamás visto en la historia del tenis: el insólito efecto que tomó la pelota impactada por Vacherot en el Australian Open

  3. Las provocaciones de la tenista más polémica del Australian Open: besos, baile y medio Topo Gigio
    3

    Australian Open: Putintseva repitió gestos provocadores a los aficionados, fue abucheada y se defiende

  4. Un campeón de Qatar se habría lesionado un tendón de Aquiles y corre riesgo su participación en el Mundial
    4

    Juan Foyth salió preocupantemente en Villarreal ante Real Madrid, a cuatro meses y medio del Mundial