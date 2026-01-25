1
RAFFO, Reynaldo
✝ RAFFO, Reynaldo. - Su primo Edgar y Fer junto a sus hijas M. Laura y M. Eugenia y a sus nietas Ana y Elena lo despiden con tristeza en este momento.
