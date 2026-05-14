MISAS Y FUNERALES

REPETTO de del CARRIL, María Teresa. - Con motivo de cumplirse un año de su muerte, su familia invita a la misa que se celebrará en su memoria el próximo martes 19-5, a las 19.30, en la capilla San Martín de Tours.

Avisos fúnebres

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