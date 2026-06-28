ROBLES GORRITI, Graciela,

MISAS Y FUNERALES

✝ ROBLES GORRITI de BARBOSA SARMIENTO, Graciela, (Chela). - Al cumplirse el primer año de su partida, recordándola con muchísimo amor, su hija Adriana Rodríguez Robles, sus nietos Sol, Tati, Exe Cernadas, Euge San Cristóbal, Mariu Etchepare y sus bisnietos Pili, Pedri, Tini y Pepi Cernadas, comunican que se celebrará una misa, el miércoles 1 de julio, a las 17.30, en la basílica Nuestra Señora del Pilar, Junín 1898.

Avisos fúnebres

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