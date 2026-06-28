VIDEO: el gol de Lionel Messi contra Jordania

A los 35 minutos del segundo tiempo frente a Jordania, Lionel Andrés Messi señaló su sexto gol en el Mundial 2026. Acarició la pelota en un tiro libre en la puerta del área y el balón viajó hacia el espacio que había entre dos argentinos y un jordano. El arquero del seleccionado asiático ni siquiera se tiró, como en el remate del primer gol, anotado por Giovani Lo Celso.

Messi siguió rompiendo récords: anotó su gol número 19 en mundiales, es decir, extendió su récord, y se transformó en el primer futbolista en conseguir un gol en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo. La serie comenzó en el encuentro de octavos de final de Qatar 2022, contra Australia, y continuó frente a Países Bajos, Croacia, Francia (todos en 2022) y Argelia, Austria y Jordania (estos últimos, en 2026).

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Leo Messi de tiro libre para cerrar el estadio ⭐️



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Como había adelantado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido con Jordania, Messi empezó el partido en el banco de suplentes. A los tres minutos del segundo tiempo llegó la señal. Y el capitán argentino comenzó con la entrada en calor. El murmullo de la platea se transformó en ovación. Todos quieren ver al 10 argentino en acción . Aunque sea en un partido que no define nada; o en el que todo está definido.

Messi jugó media hora, como para no perder la costumbre. De paso, agigantó su leyenda con un tanto más. Quizás, uno de los más fáciles de su actividad en Mundiales, porque el arquero jordano Yazeed Abulalia armó mal (otra vez) la barrera. La Pulga relojeó una, dos y hasta tres veces el arco. No hubo cobertura en ese lugar. Y por allí fue la pelota. Sin necesidad de viajar a la velocidad de la luz, pero lo suficientemente rápida como para que el arquero jordano no pudiera hacer nada. Fue gol. De Messi. Una vez más. Y, de paso, le sirvió a La Pulga para igualar en las estadísticas a un especialista en tiros libres como Juninho Pernambucano. El brasileño, que cada vez que se hacía cargo de la pelota parada el gol asomaba en el ambiente, anotó 72 goles por esa vía en toda su carrera. A esa cifra (enorme) llegó Messi en Dallas.

El momento en el que Lionel Messi ejecuta el tiro libre de zurda para el 3-1 de Argentina ante Jordania Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“El gol de Leo... contento. Ahora se viene lo bueno”, dijo Lionel Scaloni en TyC Sports y Telefé. Esa frase del entrenador definió lo que significó el partido de este viernes, con la media hora de Messi y su gol, que le permitió llegar a los 19 goles en Mundiales. Y, de paso, tomar distancia de los franceses Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinícius Jr.

Para encontrar otro gol de tiro libre de Messi en un Mundial hay que retroceder 12 años en el tiempo. El anterior había sido contra Nigeria, en el tercer partido de la fase de grupos de Brasil 2014. El 25 de junio de ese año, en el estadio Beira Río, la selección argentina igualaba 1-1 contra el equipo africano. Messi se hizo cargo de la pelota parada desde una distancia bastante más lejana que el tiro libre a Jordania. El balón ingresó en el ángulo izquierdo de Vincent Enyeama, el arquero nigeriano.

Significó el 2-1 del equipo argentino, que terminaría ganando 3-2 y asegurándose el primer puesto del grupo. En 2014, igual que en este 2026. Aquella vez, el conjunto dirigido por Alejandro Sabella llegaría a la final, que perdería en el alargue con Alemania. Ahora, la historia está por escribirse. Y, por lo pronto, el próximo escollo es Cabo Verde.