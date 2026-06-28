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Lionel Messi abrazó a Maxi López en la previa del partido y el exfutbolista se quebró al aire
El exdelantero se emocionó en vivo luego de hablar sobre el encuentro que tuvo con el capitán de la selección argentina antes de enfrentar a Jordania; el video en esta nota
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Maximiliano López, exfutbolista y actual integrante de Telefe, recibió un abrazo de Lionel Messi en la previa al partido de la selección argentina contra Jordania por el cierre de la fase de grupos del Mundial y no pudo contener su emoción al hablar sobre este inesperado encuentro. Al recordar su pasado junto al rosarino en FC Barcelona, el ex River Plate no dudó en elogiar al capitán de la Scaloneta.
Al momento de salir a hacer la entrada en calor, Messi observó la presencia de Maxi López junto a Sofi Martínez en el móvil de Telefe y decidió acercarse para dar un sentido abrazo a su excompañero. Ante esto, minutos después le consultaron en vivo por lo ocurrido y el exfutbolista no pudo ocultar su emoción por lo que le tocó vivir en este Mundial 2026.
“Le di el abrazo de todos los argentinos. Apretado, sentido, pero hermoso obviamente, por lo que lo quieren mis hijos. Y haber tenido la oportunidad de estar acá, verlo a él, ver a Rodri (por De Paul). Me emociona”, expresó en un primer lugar. Tras esto, decidió desviar su mirada para atrás, con el objetivo de ocultar sus lágrimas al aire.
En este momento, Pablo Giralt le comentó sobre la personalidad de Messi y Maxi resaltó: “Es sencillo, cercano, hemos tenido un montón de charlas, un montón de cosas, me hubiera gustado tener un montón más. Llegué a compartir, a ganar. Estar acá para mí es un regalo”.
Antes de este encuentro con el capitán de la selección, Maxi López también recibió una “visita” de Rodrigo De Paul, quien iba rumbo al vestuario luego de comer caramelos con Leandro Paredes. En este caso, hubo un intercambio de palabras muy casual y el exfutbolista le pidió que le convide la golosina, algo a lo que el actual jugador de Inter Miami CF accedió y le dio dos unidades. ¿Nace una nueva cábala?.
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