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ROUSSOS, Marie

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MISAS Y FUNERALES

ROUSSOS, Marie. - A 40 días de su partida, sus sobrinos invitamos al mnemosino que se celebrará el domingo 17, a las 11, en la Catedral de la Dormición de la Theotokos, Julián Álvarez 1030, CABA.

Avisos fúnebres
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