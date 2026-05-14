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ROUSSOS, Marie
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ ROUSSOS, Marie. - A 40 días de su partida, sus sobrinos invitamos al mnemosino que se celebrará el domingo 17, a las 11, en la Catedral de la Dormición de la Theotokos, Julián Álvarez 1030, CABA.
Aviso publicado en la edición impresa
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