MISAS Y FUNERALES

✝ ROUSSOS, Marie. - A 40 días de su partida, sus sobrinos invitamos al mnemosino que se celebrará el domingo 17, a las 11, en la Catedral de la Dormición de la Theotokos, Julián Álvarez 1030, CABA.

Avisos fúnebres

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